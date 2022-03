Tammy Abraham fala sobre o "tio de Roma": "Ainda fico fascinado quando vejo Mourinho"

Aos 24 anos, Abraham está perto de igualar o melhor registo de golos numa época (26 pelo Aston Villa) e está confortável em Roma, sob a liderança do "tio" Mourinho.

Tammy Abraham foi uma das contratações de verão da Roma e o avançado que jogava no Chelsea está a fazer uma temporada assinalável, com 23 golos e quatro assistências em 40 jogos. E o facto de ser treinador por José Mourinho pode ser um fator de motivação dada a admiração que o internacional inglês tem pelo treinador.

Numa entrevista à televisão norte-americana CBS, o ponta de lança admitiu que ainda fica deslumbrado quando vê o Special One. "Ainda olho para ele como um ídolo. Nunca lhe disse isto, mas sempre que o vejo fico fascinado, embora o veja todos os dias. Quando ele estava no Chelsea, eu também lá estava, mas era ainda um miúdo. Treinei algumas vezes com ele, portanto sabia um pouco como é que ele é. Agora que estamos os dois aqui, chamo-lhe o meu tio de Roma", adiantou Abraham.