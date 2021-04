Tabloide britânico aponta Mourinho a destino... improvável

Nome do treinador português apontado ao Celtic.

Não demoraram a surgir os primeiros rumores sobre o futuro de José Mourinho, na sequência do despedimento do treinador português do Tottenham.

Segundo o tabloide britânico The Sun, o "Special One" é um dos nomes cogitados para assumir o comando técnico do Celtic, da Escócia, numa época em que os "católicos" foram arrasados pelo grande rival Rangers a nível interno, que conquistou o título de campeão por larga margem pontual.

Um destino algo improvável apontado a Mourinho que, neste momento, não passa de um rumor. Ainda de acordo com o The Sun, o favorito ao leme do histórico clube de Glasgow é o inglês Eddie Howe, que está livre no mercado.

Atualmente, o Celtic é orientado por John Kennedy, ex-adjunto que pegou nas rédeas da equipa após a saída de Neil Lennon.