Svilar estreia-se pela Roma de Mourinho com vitória no Algarve

Romanos defrontam Sunderland, no Algarve, e antigo guarda-redes do Benfica cumpre os primeiros minutos com o clube da capital de Itália

A Roma, de José Mourinho, venceu hoje o primeiro jogo no estágio no Algarve, com a equipa italiana a bater o Sunderland, da segunda divisão inglesa, por 2-0, com golos "vindos" do banco.

Com o ex-benfiquista Svilar a titular na baliza, num arranque ainda sem o internacional português Rui Patrício, José Mourinho aproveitou para rodar a equipa no encontro disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

Svilar foi o único jogador que se manteve em campo todos os minutos, com a Roma a construir a vitória já no último quarto de hora, com golos de Afena-Gyan (75 minutos) e Zaniolo (80), que entraram ao intervalo.

No Algarve, a equipa italiana ainda vai defrontar o Portimonense no sábado, o Sporting na terça-feira, e o Nice a 23 de julho.