Stankovic quer bater o mestre Mourinho para dedicar ao "pai" Sinisa Mihajlovic

Sérvio estreia-se em casa ao comando da Sampdoria contra a Roma, no domingo

Dejan Stankovic assinou como treinador da Sampdoria há uma semana, empatou dias depois contra o Bolonha, e este domingo estreia-se em casa contra um velho amigo, José Mourinho que o treinou no Inter. Stankovic está pronto a bater Mourinho para dedicar o triunfo a outro amigo, Sinisa Mihajlovic.

"Falei com Mou, ligou-me numa videochamada antes de eu chegar a Génova. Tenho muito respeito pelo treinador e pela pessoa. Não posso acrescentar mais nada sobre um técnico que tem mil jogos nas costas, enquanto na segunda faço apenas a minha estreia em Marassi. Fiz um percurso maravilhoso com ele, todos os treinadorres me deram alguma coisa. Ganhámos muito, mas no futebol e na vida tem que haver objetios. Se no Estrela Vermelha foi lutar pelo título, aqui visamos a salvação, mas é a mesma coisa", comentou Dejan Stankovic esta sexta-fira, no ato de apresentação oficial aos jornalistas.

E vencendo no fim de semana contra a Roma de Mourinho, o eventual triunfo será para dedicar a Mihajlovic, recentemente despedido do Bolonha: "Mihajlovic sempre foi meu a minha referência na vida, chamo-o de pai de vez em quando e ele fica com raiva. Mas pela sua forma de não desistir, de encarar o dia a dia com força, ele ensinou-me muito, mesmo pensando o que ele está a passar. Eu quero para ele um mundo de coisas boas, é como se tivéssemos o mesmo sangue".