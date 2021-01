Solução para o eclipse de Éder Militão pode estar na vontade de um português

José Mourinho está interessado no ex-central do FC Porto, muito pouco utilizado no Real Madrid.

Com pouco espaço no Real Madrid, Éder Militão parece ter abertas as portas da Premier League. Segundo informa o Corriere dello Sport, o Tottenham, orientado por José Mourinho, está interessado nos serviços do central brasileiro.

De acordo com a mesma informação, os spurs têm em vista um empréstimo com opção de compra.

Militão, 22 anos, cumpre a segunda época no Real Madrid, depois de ter dado nas vistas no FC Porto. Esta temporada esteve apenas em três jogos dos merengues, o que diz bem sobre a difícil situação no clube, no que toca a oportunidades.