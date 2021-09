Alex Ferguson e a reação ao milésimo jogo de José Mourinho como treinador

Fotografia: AS Roma

José Mourinho, treinador da Roma, vai dirigir o milésimo jogo da carreira este domingo diante do Sassuolo.

Aos 58 anos de idade, José Mourinho vai completar, este domingo, o milésimo jogo da carreira como treinador. À frente da equipa da Roma, o técnico terá na partida com o Sassuolo um momento especial. E um dos maiores treinadores da história, o ex-comandante do Manchester United Alex Ferguson, deixou um recado para o mister português.

"Alcançar esta marca como treinador é uma conquista notável para o Mourinho, especialmente ao se destacar e ganhar títulos em quatro ligas europeias e, claro, ganhar dois troféus da Liga dos Campeões ao longo do caminho. As conquistas dele sempre garantirão que ele seja reconhecido como um dos grandes treinadores", disse a lenda dos Reds Devils em declaração ao site oficial da Associação de Treinadores da Liga Inglesa.

Mourinho este no Old Trafford entre maio de 2016 e dezembro de 2018. O treinador torna-se apenas o 33.º técnico da era moderna do futebol europeu a ter alcançado a marca de 1000 partidas oficiais. Durante o seu tempo na gestão profissional, José Mourinho treinou 10 equipas europeias em quatro ligas principais, incluindo Benfica, União de Leiria, FC Porto, duas passagens pelo Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma. Conquistou títulos nacionais em todos os quatro países.