Shevchenko é apresentado no Génova: "Estreia com a Roma? Respeito José Mourinho..."

Apresentado esta quarta-feira como treinador do Génova, Shevchenko destacou respeito por Mourinho.

Antigo ídolo do Milan e ex-selecionador da Ucrânia, Shevchenko foi apresentado como treinador do Génova na tarde desta quarta-feira. O primeiro desafio do ex-avançado à frente da equipa rossobolù será no dia 21 de novembro, com a receção à Roma de José Mourinho.

"Tenho um grande respeito por José Mourinho. A chegada dele deu muito ao futebol italiano", disse o ucraniano, que começou por responder como pretende trabalhar a sua equipa para defrontar a Roma. "Esta equipa tem características bem definidas, agora estudaremos bem com que forma podemos jogar melhor: o 3-5-2 e o 4-3-3 são alternativas válidas", destacou.

"A Ucrânia sob a minha gestão foi uma seleção equilibrada que soube sofrer e jogar um bom futebol. O aspeto mental vai contar muito: devemos acreditar mais em nós mesmos. Os nossos jogadores são muito bons. O primeiro objetivo é chegar a uma posição na classificação que nos permita respirar e trabalhar com tranquilidade", acrescentou Shevchenko.

Ídolo no Milan, o ex-jogador destacou o desafio de regressar à Itália. "O campeonato italiano será um bom teste para as qualidades do treinador Shevchenko. A Itália é um país importante do ponto de vista futebolístico. A escola italiana é importante. Para mim, trabalhar com treinadores como Ancelotti, Zaccheroni e Cesare Maldini foram uma grande experiência. Vir treinar em Itália significa entrar no mundo do futebol italiano para poder desafiar os grandes treinadores que agora trabalham cá. É uma oportunidade estimulante para mim: há muito tempo que esperava pela oportunidade de trabalhar num clube. Com certeza, há muito o que fazer, mas isso não me assusta: pelo contrário, motiva-me", concluiu.