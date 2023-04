"Se Rui Patrício não tivesse defendido o penálti, teria sido muito complicado"

Declarações de José Mourinho, treinador romano, após o Roma-Udinese (3-0), jogo relativo à 30.ª jornada da Serie A.

Importância de vencer após a derrota com o Feyenoord (0-1), na Liga Europa: "Corremos riscos e mudámos vários jogadores hoje, só jogaram alguns daqueles que fizeram 90 minutos na quinta-feira. Mas hoje houve uma resposta soberba da equipa, foi uma vitória coletiva. O resultado é um pouco enganador, porque este não foi um jogo fácil. Só me senti calmo depois de o Tammy [Abraham] marcar o terceiro golo. Eles jogaram bastante tempo no nosso meio campo e deu para ver que estávamos fatigados. Tivemos algumas dificuldades em bloco baixo, mas tivemos Rui Patrício a defender um penálti".

Dois dos marcadores da equipa foram formados na Roma (Edoardo Bove e Lorenzo Pellegrini): "Eu gosto da mentalidade do clube quando o assunto é este, incluindo a relação forte que tem com o futebol jovem. O futebol é universal e existem muitos jogadores estrangeiros, mas os jogadores italianos, principalmente os que vêm da Roma, sabem especialmente como se adaptarem e criarem um ligação com os adeptos. Bove jogou muito bem hoje, mas cometeu um erro que podia ter mudado o jogo. Se o Rui Patrício não tivesse defendido o penálti, teria sido muito complicado. Mas não estou chateado com Bove, faz parte do processo de crescimento. Estou muito satisfeito com este jovem italiano, que também é um "romanista"".