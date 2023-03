"Se não funcionou com Mourinho e Conte, quem pode vencer no Tottenham?"

Conte foi despedido do Tottenham no domingo.

Jamie Redknapp, antigo futebolista do Liverpool e do Tottenham, analisou o momento atual dos spurs, que no domingo despediram o treinador Antonio Conte. O internacional inglês, de 49 anos, acredita que não há uma mentalidade vencedora no clube, mesmo com treinadores habituados a ganhar.

"Não estás numa posição forte para negociar se fores o Tottenham. Pareceu que o Tottenham esforçou-se para ir buscar o Mourinho e o Conte para tentar ganhar um troféu, quase para o dar ao Harry Kane. Mas o facto de estes dois treinadores - que são vencedores natos - não terem funcionado, leva-te a perguntar: 'Bem, quem é que pode, afinal ganhar neste clube?'. O potencial está lá, mas não está a resultar por agora. A cultura no clube não parece ser a mais correta em termos de ter uma mentalidade vencedora", escreveu na coluna de opinião que assina no site da Sky Sports.

"Se fores treinador neste momento, pensas: 'Porque é que havia de ir para o Tottenham?'. A única coisa boa é que assinas, és despedido e eles pagam-te. Devia estar a ser construído algo especial, como no Arsenal. Lá consegues perceber que há um projeto real, uma direção a seguir. No Tottenham parece haver, simplesmente, um caos, neste momento", criticou o antigo médio que passou entre 2002 a 2005.