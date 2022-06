"Se não amas o futebol, conquistas tudo e reformas-te para aproveitar as medalhas"

José Mourinho foi entrevistado pela estação de televisão britânica, Sky Sports

"Se não amas o futebol, conquistas tudo o que há para conquistar e depois reformas-te para aproveitar as medalhas e a vida fora do desporto. Mas se amas o futebol, não queres parar. Não te sentes a ficar mais velho, aliás vais sempre sentir-te jovem até ao final", afirmou José Mourinho numa das passagens da entrevista que concedeu à estação de televisão britânica, Sky Sports

"Liderar é fazer com que as pessoas te sigam e elas só vão fazer isso se acreditarem em ti", disse ainda o treinador português da Roma ao abordar a sua particular visão de liderança: "No meu caso pessoal, ser um líder significa ter a responsabilidade de não desiludir os jogadores. Tens de estar com eles sempre e em todas as alturas, porque eles confiaram em ti", acrescentou.

"Não diria que sou um líder natural. Aliás, quando era mais novo acho que era um líder silencioso. Mas, no meu trabalho não posso ser assim, tenho de estar sempre a comunicar através da imprensa, porque isso faz diferença", concluiu.