"Se José Mourinho disser que alguém te odeia, acreditas nele"

Gerard Piqué, central do Barcelona, em entrevista no canal de YouTube de Gary Neville, 'The Overlap", falou sobre o período em que José Mourinho [2010 a 2013] esteve à frente do Real Madrid e da "guerra" do treinador português com Pep Guardiola e mesmo entre os dois clubes.

"Foi muito difícil em Espanha. Lembro-me que a primeira vez que ele [José Mourinho] veio ao Camp Nou com o Real Madrid, depois de vencer o triplete com o Inter, foi um choque de realidade e perdeu por 5-0. Mas é verdade que nas conferências de Imprensa ele pressionava todos os dias e talvez para Guardiola tenha sido demais, porque era uma guerra que não tinha a ver com futebol", começou por dizer o central espanhol.

"Naquela altura ele destruiu de muitas formas a forma como víamos o futebol. Até a relação com os jogadores. Mourinho entra na cabeça do jogador e se ele disser que alguém te odeia, acreditas nele. Eu ia cumprimentar o Iker [Casillas] e ele não falava comigo. Tivemos que fazer um exercício entre os jogadores de Barcelona e Real Madrid para restabelecer os laços, voltar a ser um bom balneário e conquistar o título", concluiu.