"Se Felix marcasse, prometi-lhe comprar umas sapatilhas de 800 euros. Veio ao banco lembrar-me disso"

Jovem avançado foi decisivo na vitória por 0-2 da Roma, no terreno do Génova

A Roma venceu e Felix Afena-Gyan mostrou-se a grande nível. No estádio do Génova, o jovem avançado, nascido em 2003, fez os dois golos da vitória por 0-2 e, no final, recebeu os elogios de José Mourinho.

"Se ele marcasse, prometi-lhe comprar umas sapatilhas muito caras, não posso dizer a marca mas custam à volta de 800 euros e ele foi ter comigo ao banco para me relembrar disso. Amanhã de manhã vou tratar disso", afirmou o português, em declarações aos jornalistas.

Mourinho explicou ainda o porquê da aposta no avançado, que fez apenas o terceiro jogo na Serie A.

"É por isto que eu aposto nele, tem um perfil diferente dos outros. Pensei que a capacidade física dele pudesse ajudar a equipa a desequilibrar o adversário e foi o que ele fez. Ajudou os companheiros e hoje a equipa jogou muito bem", explicou.