Schweinsteiger e a pouca utilização com Mourinho: "Se calhar foi porque joguei com Guardiola"

José Mourinho coloca a França no topo

Médio alemão falou sobre como foi trabalhar com o Special One em Manchester

Figura do futebol germânico, quer na Seleção, quer no Bayern, Bastian Schweinsteiger não conseguiu atingir um patamar de excelência na sua passagem pelo Manchester United. O médio contou, particularmente, como foi trabalhar com José Mourinho.

"Infelizmente, não joguei muito com ele, mas continuo a respeitá-lo. É um grande treinador que já ganhou muitos troféus. Foi uma situação estranha e difícil, ele nunca me explicou realmente porquê. Talvez porque eu joguei com Pep Guardiola e tinha jogado o futebol de Pep Guardiola, que ele não gosta...", afirmou o alemão, em entrevista à BBC.

Recorde-se que a aventura de Schweinsteiger em Old Trafford, que durou dois anos e 35 jogos, não acabou da melhor forma. O médio chegou mesmo a treinar com a equipa de reservas, antes de ser transferido para a MLS.