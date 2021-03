Tottenham caiu com estrondo na Liga Europa e Mourinho está debaixo de fogo em Inglaterra.

Glenn Hoddle, antigo jogador e treinador do Tottenham, descreveu como "desastrosa" a exibição dos "spurs" na Croácia, frente ao Dínamo de Zagreb, no jogo que terminou com a vitória (3-0) da equipa da casa e consequente eliminação da formação orientada por José Mourinho.

O treinador português comentou. "O senhor Hoddle é uma lenda do clube, mas não preciso das críticas para me sentir magoado. Devemos sentir-nos envergonhados com elas", reagiu o treinador português.

Já Peter Schmeichel, ex-guardião do Sporting e Manchester United, atacou o fair-play de Mourinho:

"Está a atuar para as redes sociais. Se o meu treinador fosse ao balneário do rival depois do jogo ficaria muito chateado. Tem de ir é para o seu balneário", atirou o dinamarquês. Após o apito final, o "Special One" dirigiu-se ao balneário do Dínamo para aplaudir a exibição dos croatas. O vídeo do momento foi difundido nas redes sociais e pode vê-lo aqui.