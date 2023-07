Sarri: "Não sinto rivalidade com Mourinho. Arábia? Recusei. Talvez daqui a dois anos..."

Treinador da Lázio falou da relação com o português, do arquirrival Roma

Maurizio Sarri, treinador da Lázio, revelou numa entrevista à Sportitalia que recusou as abordagens que recebeu da Arábia Saudita e falou ainda da sua rivalidade com José Mourinho.

"Sim, recebi propostas da Arábia. Mas não as tomei em consideração. Estou bem na Lázio e vou ficar aqui. Daqui a dois anos pode ser que as avalie, mas não agora. Estou feliz no clube biancoceleste e estou a duas horas de carro de casa", começou por dizer.

Sobre a relação com o técnico português, esclareceu: "Mesmo nos anos anteriores, a Roma era uma grande equipa. Gastou muita energia na Europa, fez menos do que poderia ter feito no campeonato, mas, em suma, a força da equipa era evidente. A rivalidade com Mourinho? Pessoalmente, não a sinto."