Sarri aquece o dérbi de Roma com bocas a Mourinho

Lazio e Roma defrontam-se na Serie A no dia 19 de março

A cerca de duas semanas do dérbi de Roma entre a equipa com o nome da capital italiana e a Lazio, o ambiente já começa a escaldar. Maurizio Sarri, treinador da Lazio, contestou a suspensão da pena de dois jogos a José Mourinho e ainda contraria declarações recentes do técnico português sobre a Conference League.

Questionado sobre que comentário lhe merecia o facto de terem colocado em suspenso os dois jogos de castigo a Mourinho, que lhe permitiu orientar a Roma no triunfo sobre a Juventus no fim de semana, comparando o caso com o seu pedido em situação semelhante há cerca de um ano, Sarri foi direto: "No meu caso foi diferente, havia versões diferentes do árbitro e do procurador. Neste caso, do Mourinho, podemos dizer que aceitaram a suspensão por causa da sua carreira."

E Sarri não se ficou por aí. Mourinho disse recentemente que há um ano o nível da Conference League era superior (a Lazio defronta esta semana o AZ Alkmaar nessa prova) e Sarri não concordou: "É uma opinião pessoal que respeito, mas com a qual não concordo."