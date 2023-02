"Salah estava a chorar e Mourinho não o deixou voltar para a segunda parte"

Obi Mikel recordou um episódio protagonizado pelo treinador português no Chelsea.

Mohamed Salah é atualmente uma das figuras do Liverpool e da Premier League, mas no passado teve uma passagem falhada pelo Chelsea. No clube londrino trabalhou com José Mourinho e teve como companheiro de equipa Obi Mikel, antigo médio nigeriano que recordou o dia em que o egípcio chorou perante a fúria do treinador português.

"Penso que Salah estava a ter um mau jogo. Mourinho entrou no balneário e criticou-o efusivamente. Ele estava a chorar e Mourinho não o deixou voltar ao campo na segunda parte. Ele tirou-o. Teria sido fácil tirá-lo e dizer: 'não estás a jogar bem, vai, senta-te, não voltas ao relvado'. Mas ele magoou-o e tirou-o", contou.

Salah deixou o Chelsea em 2014/15, mudando-se para a Roma, clube que, curiosamente, tem agora Mourinho como treinador. Em 2017/18 regressou a Inglaterra, dessa vez pela porta do Liverpool, onde tem brilhado. "Quando olho para jogadores como Kevin de Bruyne e Mo Salah, no que eles se tornaram agora, nos melhores jogadores do mundo, é inacreditável de se ver. Tornaram-se fisicamente mais fortes, tornaram-se mais rápidos. Não sei o que lhes aconteceu", atirou Obi Mikel. O médio belga, recorde-se, também não foi feliz no Chelsea e agora é um dos destaques do Manchester City.