Salah deixa rasgados elogios a Mourinho: "Ajudou muitos jogadores"

Avançado egípcio de 28 anos trabalhou com o treinador português no Chelsea.

Mohamed Salah, uma das principais figuras do Liverpool de Jurgen Klopp, em entrevista concedida ao jornal As, deixou grandes elogios a José Mourinho, treinador do rival Tottenham.

"Já trabalhei com ele antes, é um grande treinador. Ajudou muitos jogadores para que chegassem onde estão agora. Tem uma visão muito boa do futebol e é um bom treinador", começou por dizer sobre o técnico português com quem trabalhou no Chelsea na época 2013/14 e primeira metade de 2014/15.

"Estou certo que está a fazer um bom trabalho. Agora estão em segundo na Liga [inglesa], isso é o que posso dizer sobre eles", concluiu o avançado egípcio de 28 anos.