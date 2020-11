"Sal e pimenta": publicações de Mourinho no Instagram fazem furor e o técnico explica

Recentes publicações do treinador português têm dado que falar.

As curiosas e irónicas publicações de José Mourinho na rede social Instagram têm sido tópico de discussão na imprensa internacional ao longo das últimas semanas e, agora, o treinador português tomou o leme do debate e colocou tudo em pratos limpos.

Em declarações à TalkSport, o técnico do Tottenham assegura que tem dedo no conteúdo das partilhas, uma vez que tem de deixar a sua pitada de... "sal e pimenta".

"Se sou eu o responsável pelos posts? Sim, claro. Não aceito que esteja totalmente nas mãos do meu pessoal. Também tenho de pôr o sal e a pimenta naquilo, é óbvio", começou por atirar Mourinho.

Após o jogo entre Tottenham e Burnley, no final de outubro, o "Special One" publicou uma fotografia em que surgiam os jogadores dos "spurs" agarrados aos respetivos telemóveis no balneário, na sequência de um triunfo por 1-0.

"A publicação dos telemóveis levou-me ao início da minha carreira, como adjunto, quando o meu chefe, Louis van Gaal, me dizia: 'Não quero jogadores com telemóveis'. 20 anos depois, estamos numa situação em que, depois dos jogos, todos os jogadores estão com o telemóvel, é normal que assim seja. Eu também estou. Como treinadores, duramos mais do que os futebolistas, portanto apanhamos diferentes gerações. Uma das qualidades que devemos ter é a adaptação à realidade deles e aos novos tempos. Foi um post divertido!", afiançou Mourinho.