Sahin recorda Real e atira sobre Mourinho: "É tremendamente honesto"

Antigo internacional turco, agora treinador, recordou passagem curta pelo Santiago Bernabéu. Elogiou Mourinho em entrevista ao jornal Marca

Hoje em dia treinador, Nuri Sahin chegou a prometer muito como jogador. O internacional turco chegou ao Real Madrid, então orientado por José Mourinho, como uma das figuras do Dortmund campeão, mas não foi feliz, muito por culpa das lesões. Não esquece, ainda assim, os tempos vividos sob as ordens do português.

"Ainda estamos em contacto. Falámos este verão porque eu estava interessado num dos jogadores da Roma. Esse foi o ano mais difícil da minha carreira porque tive uma lesão grave e não joguei. Não jogava muito e tinha estrelas à minha volta. Eu vim de Jurgen Klopp, que é completamente diferente do José. No dia em que saí, tivemos uma conversa e o que eu adoro nele é que ele é tremendamente honesto. Ele olha-te nos olhos e diz-te tudo. Se és bom, és bom. Se não és, não és. Era jovem e perguntei-me 'porque é que ele está a fazer isto?' Agora que sou um treinador, compreendo isso e penso no meu tempo com José e não posso dizer nada de mal. É assim que ele trabalha e nunca o alterou. Aprendi muitas coisas. É um vencedor nato", referiu Sahin, hoje técnico dos turcos do Antalyaspor.

Leia também Benfica SAD do Benfica na mira da justiça desportiva Órgão federativo anunciou a abertura de um processo disciplinar à SAD benfiquista e esta respondeu pouco depois, em comunicado, de forma dura, com acusação de "má-fé"

e "desrespeito".

Reforço do Real Madrid no verão de 2011, Sahin fez apenas uma temporada completa no Santiago Bernabéu. Na seguinte, a última de Mourinho no gigante espanhol, já foi emprestado a Liverpool e Dortmund.