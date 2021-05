Ryanair brinca com a ida de Mourinho para Roma: "Dada a falta de troféus..."

José Mourinho foi anunciado como novo treinador da Roma e a Ryanair aproveitou a notícia para uma jogada de marketing, lançando uma farpa ao português.

A companhia de aviação Ryanair brincou com a ida de José Mourinho para Roma, aproveitando para promover as viagens feitas de Londres para Roma. O português foi, esta terça-feira, anunciado como novo treinador da Roma, mas apenas no início da próxima época.

"O José ficará feliz ao saber que estamos a voar de Londres para Roma por apenas 14,99 libras [17,30 euros]. Dada a falta de troféus no Tottenham, achamos que uma mala de mão será suficiente para a viagem", escreveu a Ryanair nas redes sociais.

Mourinho vai substituir o compatriota Paulo Fonseca no comando técnico dos romanos.