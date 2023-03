Clube que tem Mourinho como treinador tem de respeitar as regras do fair-play financeiro.

Para respeitar as regras do fair-play financeiro, a Roma poderá ser forçada a fazer algumas vendas no final da presente temporada com o objetivo de equilibrar as contas. Nesse sentido, segundo o "Corriere dello Sport". há dois jogadores sacrificáveis por aquilo que poderão render. São eles o central brasileiro Ibañez (24 anos) e o avançado inglês Abraham (25).

Mourinho, recorde-se, tem contrato até 2024 e, depois de muita especulação, parece certo que vai continuar no banco da equipa italiana na próxima temporada.