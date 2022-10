Roma tem como objetivo renovar com Mourinho e conversas já terão iniciado

Emblema italiano ocupa o sexto lugar da Serie A.

José Mourinho chegou à Roma em 2021, tendo conquistado a Conference League e acabado a Serie A no sexto lugar, com 63 pontos (18 vitórias, nove empates e 11 derrotas). Esta temporada, ocupa precisamente o sexto posto do campeonato, com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), e a terceira posição do grupo C da Liga Europa (uma vitória e um empate).

De acordo com o "La Repubblica", o Friedkin Group, dono da Roma, estará satisfeito com o trabalho desenvolvido e pretenderá renovar o contrato com o treinador português, válido neste momento até 30 de junho de 2024.

Ainda segundo as mesmas informações, Dan Friedkin, proprietário do conglomerado e presidente do clube, já terá mesmo iniciado conversações com o técnico. No entanto, as negociações preveem-se complexas, uma vez que Mourinho não terá pressa para resolver o processo e tendo em conta o salário do treinador - oito milhões de euros limpos por ano.