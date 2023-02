Roma sobre o convite de Portugal a Mourinho: "Estávamos cientes, mas acredita no nosso projeto"

Declarações de Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, em conferência de Imprensa para analisar as movimentações no mercado de transferências

Sobre Mourinho ter falado em saída em dezembro por convite para dirigir Portugal: "Estávamos cientes do que estava a acontecer, mas estamos obviamente satisfeitos por ele ter decidido continuar, porque isso significa que acredita no projeto. E todas as outras considerações são coisas de que falamos entre nós, como o treinador também já disse publicamente. Estes são assuntos que dizem respeito ao clube."

Sobre Mourinho dizer que perderiam com o Empoli se tivesse jogado com os titulares contra a Cremonese: "A primeira coisa que quero dizer é que, mesmo que se procure frequentemente conflitos entre o treinador e eu próprio, e é normal que se encontrem partes [de declarações] das quais emerge este conflito, trabalhamos todos os dias para o bem da Roma. Almoçamos juntos todos os dias. Assim, não será esta conferência de Imprensa a dar a ideia de que jogamos por equipas diferentes. Sobre a questão dos jogadores contratados, tento sempre, desde o primeiro dia, criar um acordo sobre os jogadores pretendidos. Obviamente, nenhum de nós pode dizer que tem todos os jogadores que deseja. Porque todos conhecemos as limitações da Roma, todos conhecemos as limitações a que estamos sujeitos, mas não aceitámos um jogador sem a opinião do treinador. Tento sempre ter esta atmosfera 'consensual', mas isso é diferente de dizer que Mourinho ou Tiago Pinto têm todos os jogadores que ele quer. Porque não é este o caso, porque não somos capazes de fazer este tipo de mercado hoje em dia. Mas para ir ainda mais fundo na questão, não tenho medo perante vós de assumir plena responsabilidade pelos jogadores que não se têm saído bem."

Sobre consenso no mercado: "Ele [Mourinho] foi o primeiro a saber, quando fala sobre o mercado, quando faz as considerações que faz. Quando se quer inflamar este conflito, é porque ele sabe destas apostas."

Sobre Mourinho ter pedido reunião com a Direção: "Sobre o assunto do encontro com o treinador, não me lembro de ele o ter pedido publicamente. Todos temos uma boa relação, falamos frequentemente: José Mourinho é José Mourinho, não é um treinador qualquer, e não precisa de pedir publicamente uma reunião. Repito, compreendo que hoje talvez este seja um tópico que procuram, porque é um tópico, mas há uma relação que temos e há outros lugares para discutir estas situações, não aqui. A propósito da Liga dos Campeões, nem eu, nem Mourinho, nem a equipa temos qualquer pressão adicional."