Roma de Mourinho regressa a casa no avião que trouxe o Papa a Portugal

Roma estagiou no Algarve

Clube italiano encerra o estágio no Algarve esta quarta-feira.

A Roma encerra esta quarta-feira, com um jogo frente ao Farense, o estágio no Algarve e regressa logo depois a Itália. A viagem, todavia, tem um cariz bastante especial: será feita no mesmo avião que transportou o Papa Francisco até Portugal, a propósito da Jornada Mundial da Juventude., segundo o Corriere dello Sport.

A comitiva embarca no Airbus A320 neo da ITA Airways para regressar a casa, sendo que no próximo domingo tem novo particular, desta vez frente ao Toulouse, de França.