Mourinho define destino para jogadores que sofreram goleada na Noruega

Um dia após sofrer a escandalosa derrota na visita ao Bodö/Glimt (6-1), na Conference League, José Mourinho já parece agir para contornar os danos do revés na Noruega. O treinador da Roma, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, pretende retirar do plantel alguns jogadores que participaram no jogo.

Recorde-se que o técnico português utilizou uma equipa diferente do onze habitual, com jogadores suplentes, em geral pouco utilizados na equipa principal. Para muitos desses jogadores que estiveram no onze titular, a partida foi um teste decisivo para se mostrarem a Mourinho. A maioria acabou por falhar e agora estariam definitivamente fora dos planos de Mourinho, refere a publicação.

O Mundo Deportivo aponta o desagrado com jogadores como Borja Mayoral, Villar, Diawara, Reynolds e Kumbulla, que com desempenhos desastrosos desapontaram o seu treinador. "Ninguém vai perguntar porque jogam sempre os mesmos", destacou Mourinho após o jogo.

A mesma fonte afirma que Mourinho ficou muito desapontado ao ver seus jogadores "a passear pelo campo, sem fazer o esforço que ele havia pedido no balneário". Por essa razão e por entender que esses jogadores estão abaixo do nível técnico desejado para a equipa, Mourinho não conta mais com eles para o futuro e quer colocá-los à disposição na próxima janela de transferências.