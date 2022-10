Roma já terá assegurado um reforço para janeiro. E a custo zero

De acordo com a imprensa italiana, a Roma já assegurou a contratação de Ola Solbakken, extremo de 24 anos do Bodo/Glimt.

José Mourinho já terá um reforço assegurado para atacar a segunda metade da época. De acordo com o jornal italiano Il Tempo, a Roma chegou a acordo com Ola Solbakken para um contrato válido até 2027.

O extremo norueguês, de 24 anos, atua no Bodo/Glimt, equipa que já fez a vida muito difícil à Roma na Conference League, termina contrato no final de 2022 e deverá mesmo rumar à Serie A em janeiro, a custo zero.

Solvakken fez a formação no Rosenborg, passou depois pelo Ranheim e está há três anos no Bodo/Glimt. Será a primeira experiência fora do campeonato da Noruega.