"Roma é favorita? Já digo há 20 anos que quem chega às meias-finais..."

Apesar de ter uma vantagem de um golo sobre o Bayer Leverkusen, José Mourinho recusa atribuir o favoritismo à Roma na segunda mão das meias-finais da Liga Europa.

José Mourinho, que orienta a Roma, compareceu esta quarta-feira numa conferência de imprensa de antevisão à segunda mão das meias-finais da Liga Europa, em que vai visitar o Bayer Leverkusen, após ter vencido por 1-0 no primeiro jogo, em Itália.

O técnico português recusou abordar os rumores da imprensa internacional que o colocam na mira do PSG para a próxima época e até sobre uma eventual chegada à final, mostrando-se completamente focado no segundo jogo frente aos alemães, que são orientados pelo seu antigo pupilo no Real Madrid, Xabi Alonso.

"Não vou falar sobre o futuro nem acerca da final. Eu só tenho de estar concentrado no jogo de amanhã. O presente é o mais importante, não conhecemos o futuro. Eu quero atingir esta final, não tanto por mim, mas pelos rapazes e pelos adeptos. Os adeptos são extraordinários e os rapazes são um grupo incrível, estão a ter uma grande época e precisam de continuar a dar tudo e de ultrapassarem várias dificuldades. Será preciso uma exibição extraordinária para chegarmos à final", garantiu.

Em vários sites de apostas desportivas, a Roma tem sido apontada como a favorita na eliminatória, mas Mourinho recusou essa denominação, preferindo salientar as hipóteses matemáticas das equipas ainda em prova.

"Favoritos? Não nos sentimos assim. Já digo há 20 anos que quem chega às meias-finais tem 50% de hipóteses de chegar à final e 25% de hipóteses de vencê-la. Estes são os únicos números que conheço, enquanto pessoa pragmática", frisou.

De resto, o "Special One" previu um segundo jogo "muito longo" em Leverkusen, salientando que apesar do golo de vantagem que a Roma traz de casa, a eliminatória está longe de estar resolvida.

"O nosso percurso, ainda que bonito, não conta. Não foi fácil jogar a primeira mão em casa, porque sabíamos que tínhamos de vencer para termos mais chances, mas sem expormo-nos ao perigo. Não sei o que nos espera, mas será demorado, mesmo que uma das equipas marque imediatamente. Eu tenho muito respeito por eles, mas temos uma vantagem de 1-0 a meio", concluiu.

O Bayer Leverkusen recebe a Roma na quinta-feira, às 20h00, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa. O vencedor da eliminatória vai jogar na final com o Sevilha ou a Juventus (1-1 na primeira mão).