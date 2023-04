Roma, de Mourinho, vence Torino e sobe ao terceiro lugar da Serie A

Penálti de Paulo Dybala ditou o triunfo da formação romana.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular na baliza, venceu este sábado por 1-0 na visita ao Torino, em jogo da 29.ª jornada da Serie A, subindo ao terceiro lugar do campeonato italiano.

O único golo da partida surgiu logo aos oito minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida com sucesso por Paulo Dybala.

Com o triunfo, a Roma aproveitou os empates dos rivais de Milão para subir ao terceiro lugar da Serie A, com 53 pontos, mais um do que o Milan (quarto) e mais dois do que o Inter, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões. Já o Torino segue em 11.º lugar, com 38 pontos.