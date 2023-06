Roma, de Mourinho, vence e garante regresso à Liga Europa

A formação do técnico português, depois da derrota na final da Liga Europa, venceu o Spezia, terminando a Serie A na sexta posição, que confere o regresso à segunda divisão europeia na próxima época.

A Roma, orientada por José Mourinho, venceu este domingo por 2-1 na receção ao Spezia, em jogo da última jornada da Serie A, garantindo o regresso à Liga Europa na próxima época, fruto do sexto lugar no campeonato italiano.

Após ter sido derrotada pelo Sevilha na final da Liga Europa (1-2 no desempate por penáltis), a equipa romana, já sem hipóteses de chegar à Liga dos Campeões, procurava assegurar o regresso à segunda divisão europeia em 2023/24, enfrentando a concorrência da Juventus, que tinha um ponto a menos.

A Vecchia Signora fez o seu trabalho ao vencer por 1-0 na visita à Udinese e a Roma até começou a partida com o Spezia da pior forma, ao sofrer um golo de Dimitrios Nikolaou logo aos seis minutos, mas respondeu aos 43', por Nicola Zalewski.

Na reta final da segunda parte e numa altura em que o adversário ficou reduzido a dez unidades, devido à expulsão por acumulação de amarelos de Kelvin Amian, a Roma operou a reviravolta com um golo de Paulo Dybala, de grande penalidade (89'), que lhe garantiu o sexto lugar da Serie A, com 63 pontos, menos um do que a Atalanta (quinta, com 64), que goleou por 5-2 o Monza.

Desta forma, a Juventus terminou a Liga italiana no sétimo posto, com 62 pontos, tendo de disputar o play-off de acesso à fase de grupos da Conference League na próxima temporada. Já o Spezia escapou por pouco à despromoção, tendo ficado na primeira posição acima da linha de água (17.º), com os mesmos 31 pontos do Hellas Verona (18.º), despromovido à Serie B juntamente com a Cremonese e a Sampdória.