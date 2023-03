Roma, de Mourinho, regressa às vitórias frente à Juventus

Golo de Mancini conferiu o triunfo à equipa do técnico português.

A Roma, orientada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, regressou este domingo às vitórias na Serie A, após triunfo por 1-0 em casa diante da Juventus.

O único golo da partida chegou aos 53 minutos, por via de uma "bomba" do defesa Gianluca Mancini, sendo que Moise Kean, avançado da Juve, foi expulso um minuto depois de ter entrado, aos 90'.

O técnico português chegou a estar afastado do jogo com a Vecchia Signora, após ter sido expulso na derrota frente à Cremonese (1-2), mas o castigo foi suspenso pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), enquanto decorre a investigação à polémica com o árbitro Marco Serra.

A Roma volta desta forma aos lugares de Champions, ocupando o quarto posto da Serie A, com os mesmos 47 pontos do Milan (sexto) e menos um do que a rival Lázio (terceira). Já a Juventus segue em oitavo (35), em igualdade pontual com o Bolonha (sétimo).

Veja o golo de Mancini: