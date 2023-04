Roma, de Mourinho, regressa às vitórias e sobe aos lugares de Champions

Após a derrota no dérbi com a Lázio, a Roma venceu a Sampdória por 3-0.

Após ter sido derrotada no dérbi com a Lázio (0-1), a Roma, orientada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular na baliza, regressou este domingo às vitórias na Serie A, vencendo por 3-0 na receção à Sampdória, em jogo da 28.ª jornada.

Depois de uma primeira parte sem golos, a "Samp" ficou reduzida a dez unidades aos 52 minutos, devido à expulsão por acumulação de cartões amarelos de Jeison Murillo.

Cinco minutos depois, o marcador foi desbloqueado por intermédio de Georginio Wijnaldum, seguindo-se os golos tardios de Paulo Dybala, de grande penalidade (88') e de Stephan El Shaarawy (90+4'), que selaram o triunfo romano.

Com a vitória, a Roma subiu de forma provisória aos lugares que conferem acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, passando a ser quarta classificada, com 50 pontos, mais dois do que o Milan, que joga com o líder Nápoles às 19h45.

Por outro lado, a Sampdória continua aflita na tabela, seguindo na penúltima posição do campeonato italiano, com apenas 15 pontos, menos dez do que o Spezia (17.º), primeira equipa acima da linha de água.

