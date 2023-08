Roma, de Mourinho, perde com Toulouse em jogo de pré-época

Paulo Dybala marcou um grande golo de livre direto, mas Dallinga e Begraoui selaram a derrota dos italianos no último teste de pré-época.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, foi derrotada este domingo por 1-2 em casa do Toulouse, da Ligue 1, num jogo particular de pré-época.

Os franceses abriram o marcador logo aos cinco minutos, por Thijs Dallinga, com Paulo Dybala a empatar o jogo aos 26 minutos, de livre direto. Aos 90 minutos, Yanis Begraoui selou a vitória do Toulouse.

A época oficial da Roma arranca no dia 20 de agosto, data em que recebe a Salernitana, de Paulo Sousa, na jornada inaugural da Serie A.

Veja o livre de Dybala: