Roma, de Mourinho, perde com Inter e atrasa-se na corrida à Champions

Golo do Inter

A Roma foi derrotada em casa pelo Inter (0-2), passando a estar a cinco pontos dos lugares que conferem acesso à próxima edição da liga milionária.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, perdeu este sábado por 0-2 em casa frente ao Inter, voltando a atrasar-se na corrida à próxima edição da Liga dos Campeões, a quatro jornadas do fim da Serie A.

O primeiro golo da partida surgiu aos 33 minutos, com Federico Dimarco a abrir o marcador, seguido por Romelu Lukaku, aos 74'.

Com a derrota, que se segue a três jogos consecutivos sem vitórias no campeonato italiano (empates frente ao Monza e Milan e derrota diante da Atalanta), a Roma segue na sétima posição da tabela, com os mesmos 56 pontos da Atalanta (sexta), que tem um jogo a menos, estando a cinco pontos dos lugares de Champions.

Já o Inter recuperou a quarta posição da Serie A, somando os mesmos 63 pontos da Juventus (terceira), que ainda vai jogar esta jornada. Logo atrás está o Milan (quinto), com 61.