Roma de Mourinho descarta Bellerín para janeiro

Segundo o AS, o lateral-direito tem agora escassas possibilidades de rumar à capital italiana

O nome de Héctor Bellerín foi associado a uma mudança para a Roma em janeiro, mas segundo escreve o jornal AS, o emblema italiano descartou o internacional espanhol do Barcelona para render o proscrito Karsdorp.

A Roma, através do diretor desportivo Tiago Pinto, sondou o Barcelona para conhecer as condições de aquisição de Bellerín, que só assinou por um ano com os catalães. Mas apesar de ter um salário baixo e de o Barcelona aceder à sua saída, pois ainda não contou para Xavi, a Roma terá desistido da opção Bellerín.

O Barcelona tem também Sergi Roberto para a posição (e ainda o polivalente Balde, mais talhado para o flanco oposto), mas procura outro lateral direito.