Roma de Mourinho a caminho do Algarve, vai jogar contra o Casa Pia

Defrontam neste estágio o Cádiz, o Casa Pia e o RKC, "equipas com nível superior" aos italianos, em termos de ritmo de jogo, explicou o técnico português. Chegam a Portugal esta quinta-feira

A Roma, orientada por José Mourinho, viaja esta quinta-feira para o Algarve onde vai realizar três amigáveis, um deles contra o Casa Pia (os outros são contra o Cádiz e o RKC).

Antes da partida, Mourinho explicou o que espera da digressão nesta paragem de campeonato italiano.

O objetivo é jogar mas não é fácil escolher o adversário ideal. O critério foi jogar contra equipas com nível superior ao nosso. A equipa portuguesa é quinta no campeonato e esteve a competir há dias. Em Portugal parou o campeonato por causa do Mundial, mas as taças não e o Casa Pia fez quatro jogos. Também eles estão em vantagem sobre nós", comentou.