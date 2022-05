Roma contratou Mourinho "por ser o homem certo para ter sucesso", afirma Tiago Pinto

Diretor desportivo do clube romano justificou a contratação do técnico com a vontade, tida pela direção giallorossi, de engrossar o palmarés com uma primeira taça da UEFA

A um passo da final da Conference League, pelo que terá de eliminar o Leicester, a Roma está em indubitável posição favorável para conquistar um inédito troféu europeu, objetivo que, diz Tiago Pinto, sustentou a contratação de José Mourinho.

"Há um ano anunciámos Mourinho e também por isso [para chegar a uma final europeia], tínhamos a certeza de que era o líder e que era o homem certo para levar a Roma ao sucesso", explicou o dirigente romano, à televisão "Sky Sport Itália".

Tiago Pinto, que ecoou a ambição de Mourinho - "merecemos terminar a comemorar, um troféu seria fantástico", disse o técnico, em antevisão à segunda mão com o Leicester -, recusou, contudo, elevar a fasquia da Roma em termos europeus.

"Apontar à Liga dos Campeões no próximo ano? Agora somos uma equipa de Serie A e da Conference League, depois vamos rever os nossos objetivos na próxima época", frisou o diretor desportivo da Roma, contratado ao Benfica, desde 2020.

Arredada dos lugares de acesso à Champions 2022/23, por distar dez pontos da Juventus, quando restam nove em disputa na Serie A, a Roma luta por garantir o quinto posto, no qual está com 59 pontos, tantos quantos a eterna rival Lazio.