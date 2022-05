Roma, com Patrício e Sérgio Oliveira, cai em Florença e deixa fugir rival Lázio

Com a vitória, a Fiorentina ficou com os mesmos 59 pontos da Roma, mas a turma comandada por Mourinho está na sexta posição (agora a três pontos da Lázio), a última que dá acesso à Liga Europa, enquanto a turma de Florença segue na sétima posição

A Roma foi hoje derrotada pela Fiorentina, por 2-0, com a formação treinada por José Mourinho, que contou com Rui Patrício e Sérgio Oliveira no onze inicial, a perder terreno para a Lázio na luta pela Liga Europa.

O forte arranque dos "viola" deu frutos logo aos cinco minutos, com o atacante argentino Nicolas González a marcar o primeiro golo do encontro de encerramento da 36.ª jornada de penálti, e, apenas seis minutos depois, o experiente médio Giacomo Bonaventura fixou o resultado final.

Com a vitória, a Fiorentina ficou com os mesmos 59 pontos da Roma, mas a turma comandada por Mourinho está na sexta posição (agora a três pontos da Lázio), a última que dá acesso à Liga Europa, enquanto a turma de Florença segue na sétima posição, e tem a Atalanta logo atrás com os mesmos pontos.

O AC Milan lidera a Seria A quando faltam apenas duas jornadas para o fim, com 80 pontos, mais dois do que o rival Inter Milão, mais sete do que o Nápoles e mais onze do que a Juventus, todos já garantidos na Liga dos Campeões da próxima época.