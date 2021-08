Roma apresenta-se aos adeptos com goleada sobre o Raja Casablanca

Para a turma orientada por José Mourinho, marcaram o reforço Shomurodov (17"), mas também Mancini (20"), Mkhitaryan (48"), Carles Pérez (85") e Borja Mayoral (89").

Com o guarda-redes português Rui Patrício a jogar apenas até aos 58", a Roma goleou os marroquinos do Raja Casablanca por 5-0, na apresentação da equipa da capital italiana aos seus associados, no sábado.

Para a turma orientada por José Mourinho, que encerrou a pré-temporada da melhor forma, marcaram o reforço Shomurodov (17"), mas também Mancini (20"), Mkhitaryan (48"), Carles Pérez (85") e Borja Mayoral (89").

Os romanos já não podem contar com o avançado Edin Dzeko, que antes de ser oficializado como reforço do Inter de Milão, marcou um golo no triunfo frente ao Dínamo de Kiev, por 3-0.

O ponta de lança de naturalidade bósnia assinou contrato por dois anos com os nerazzurri e receberá cerca de seis milhões de euros por ano. "Em seis anos de Serie A, pude constatar o que representa o Inter. Chego a um grande clube, que é o campeão italiano", referiu Dzeko.