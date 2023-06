Roma apresenta o segundo reforço para Mourinho e também a "custo zero"

Evan N'Dicka assinou contrato até 2028.

A Roma, treinada por José Mourinho, anunciou esta quarta-feira o segundo reforço para 2023/24: Evan N'Dicka. O central francês de 23 anos terminou contrato com o Eintracht Frankfurt e chega ao clube italiano a "custo zero", à semelhança do que aconteceu com Aouar.

"A forma como me explicaram o projeto, a história e o prestígio deste clube deram-me vontade de vir para Roma, que é uma cidade fantástica que adora e vive para o futebol. Mal posso esperar para entrar no Estádio Olímpico diante dos adeptos e dar a minha contribuição para alcançar os nossos objetivos", afirmou o jogador.

"Apesar de jovem, Evan já é um jogador maduro com uma vasta experiência numa das ligas mais prestigiadas e também desempenhou um papel fundamental no sucesso europeu do seu clube anterior. Ele era um jogador particularmente procurado no cenário internacional, por isso estamos entusiasmados por ele ter escolhido a Roma", afirmou, por seu lado, o diretor-geral Tiago Pinto.

O contrato entre as partes é válido até 2028.