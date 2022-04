Rodgers antevê embate com Mourinho, "um grande da nossa geração": "Tem o Fator X"

Leicester vai enfrentar a Roma nas meias-finais da Liga Conferência

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, adversário da Roma nas meias-finais da Liga Conferência, anteviu esta quarta-feira o iminente embate com José Mourinho, técnico romano com quem trabalhou no Chelsea e que considera ser "um grande da nossa geração".

"Quando comecei a treinar no verão de 2004, José estava lá e todos queriam ser como ele. Ele deu aos treinadores a esperança de que podem ter carisma e qualidade. Quando as pessoas me perguntam como ele era nessa altura, eu digo que ele tinha o Fator X. Ele era atento aos detalhes, a sua utilização dos jogadores e compreensão tática davam-lhe uma qualidade especial. Não tenho nada a não ser admiração por ele e, mesmo que tenhamo-nos afastado ao longo do tempo, nunca esquecerei o que aprendi com ele", garantiu.

Avisando que o Leicester terá de apresentar a melhor versão para ultrapassar a Roma, Brendan Rodgers confessou ainda ter dúvidas de que Jamie Vardy, que recupera de lesão, consiga jogar os 90 minutos da primeira mão, esta quinta-feira.

O Leicester recebe a Roma esta quinta-feira, às 20h, com a segunda mão a estar marcada para dia 5 de maio, à mesma hora, no Estádio Olímpico, na capital italiana.

