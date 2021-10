Não entra nos planos de Koeman e Mourinho está atento para janeiro

Riqui Puig, médio do Barcelona

Médio Riqui Puig tem tido poucas ou nenhumas oportunidades em 2021/2022.

Sem espaço no Barcelona, Riqui Puig pode mesmo abandonar a Catalunha já na reabertura do mercado e, desta vez, os nomes da Roma e de José Mourinho aparecem associados ao jovem médio.

Segundo a imprensa italiana, o técnico português quer reforçar ainda mais o atual plantel, que considera ainda insuficiente para atacar os primeiros lugares em Itália e a Conference League. Puig é uma boa oportunidade de negócio.

Depois da afirmação de Gavi, de apenas 17 anos, no meio-campo do Barcelona, Riqui Puig ficou com a porta ainda mais fechada em Camp Nou. Leva apenas 72 minutos em 2021/2022.