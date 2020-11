Revelados alguns dos segredos de José Mourinho: SMS, abraços, Instagram...

Dier revela mudanças na relação do treinador português do Tottenham com os seus jogadores.

Eric Dier foi a face visível do agrado dos jogadores do Tottenham com os novos métodos de trabalho de José Mourinho fora de campo, numa altura em que a equipa lidera a Premier League, a par do Liverpool, após o 2-0 sobre o Manchester City no sábado.

Formado no Sporting, o internacional inglês revelou que o técnico português encontrou o antídoto para conquistar os seus comandados através de uma relação pessoal mais próxima, seja por mensagens escritas personalizadas, um simples abraço ou até por simples partilhas na sua recém criada conta de Instagram.

Esta comunhão, que acabou com os receios iniciais aquando da chegada, tem-se notado particularmente nas últimas partidas, onde os jogadores dos spurs têm vestido o fato macaco e cumprido na íntegra as instruções táticas de Mourinho. "Ele exige muito de nós em determinadas situações e é implacável connosco individual e coletivamente", revelou o defesa. "Ele criou uma atmosfera fantástica e uma enorme camaradagem no balneário", concluiu Dier.

Até final do ano, Mourinho terá no Chelsea, Arsenal, Liverpool e Leicester quatro provas de fogo para segurar a liderança e manter o estado de graça.