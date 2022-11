Reforço para Mourinho já aterrou em Roma

O avançado Ola Solbakken trocou o Bodo/Glimt pela Roma. Chega a custo zero e vai assinar até 2027.

Já há algumas semanas que foi noticiado que Ola Solbakken vai reforçar a Roma e nesta segunda-feira o avançado de 24 anos aterrou naquela cidade italiana. A estação televisiva Sky Sport captou as imagens da chegada.

O internacional norueguês muda-se para os romanos a custo zero, após ter terminado contrato com o Bodo/Glimt, e deverá assinar um vínculo válido até junho de 2027, segundo a imprensa italiana.

Solbakken, que fez a formação no Rosenborg, estava no Bodo/Glimt desde 2020 após duas temporadas no Ranheim IL, também da Noruega. Em três temporadas marcou 20 golos e fez 21 assistências, repartidos por 89 jogos.

De referir que marcou três golos à Roma, na Conference League de 2021, e esses dois jogos terão impressionado o treinador português José Mourinho.