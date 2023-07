A Roma, treinada por José Mourinho, goleou este sábado o Boreale (4-0) no seu primeiro teste da pré-época. O jovem Riccardo Pagano, Ola Solbakken, Stephan El Shaarawy e o reforço Houssem Aouar, que chegou a custo zero do Lyon, por esta ordem, foram os autores dos golos da equipa romana [vídeo - Twitter/Roma].