Recordam uma transferência que terá sido uma "derrota" para Mourinho em 2020

Internacional belga acabou por rumar ao Borussia Dortmund, apesar de contactos diretos com o treinador português.

Thomas cMeunier trocou o PSG pelo Borussia Dortmund em 2020. O defesa-direito terminou mal a sua ligação com o clube francês, final esse que coincidiu com a derrota do emblema parisiense na final da Liga dos Campeões [derrota por 0-1 com o Bayern].

Pois bem, de acordo com o canal alemão "Sport1", a transferência do internacional belga para o Dortmund terá sido uma derrota para José Mourinho, na altura treinador do Tottenham, que já estaria interessado no jogador desde que esteve no comando técnico do Manchester United.

O treinador português estaria mesmo em contacto direto com o lateral, mas Meunier ficou mais convencido com o plano dos alemães.