Recordam um conselho de Mourinho: "Não venhas de havaianas. Isto aqui não é o Maranhão!"

Avançado brasileiro Carlos Vinícius rumou ao Tottenham em 2020, por empréstimo do Benfica.

Carlos Vinícius rumou em 2020 ao Tottenham por empréstimo do Benfica, numa altura em que José Mourinho assumia o comando técnico do emblema inglês. O agora jogador do PSV,que em Inglaterra somou 10 golos e três assistências em 22 jogos disputados, recorda agora um conselho do treinador português no momento de assinar pelos "spurs".

"O Mourinho ligou-me via FaceTime quando eu estava na casa de um amigo, em Portugal, e até me assustei. Não estava a acreditar naquilo, foi do nada! Perguntou-me se estava pronto para ir para o Tottenham e eu respondi que sim, que estava muito animado. E ele disse: "então não venhas de havaianas, porque aqui está frio! Isto aqui não é o Maranhão!"", começou por recordar em declarações à ESPN Brasil, continuando depois a falar da relação com o agora treinador da Roma.

"Sou muito grato por ter trabalhado com um grande treinador, que também é uma grande figura. O Mourinho é o top dos tops", afirmou."

"É um homem de balneário. Tenho uma grande amizade com ele até hoje, falamos bastante. É um tipo que me marcou e por quem tenho um carinho enorme. É um grande campeão, mas cheio de humildade. Ele adora brincar com os jogadores, mas quando é preciso também critica. Ele "vai para cima", porque tem história e peito para fazer isso. Por isso é um tipo top", concluiu.