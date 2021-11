Quem amealhou mais com despedimentos? Mourinho aparece no pódio...duas vezes!

Saídas do Chelsea e do Manchester United rendeu lugares de destaque ao Special One no ranking

Sendo um dos treinadores mais titulados das últimas décadas, José Mourinho coleciona também já alguns despedimentos milionários. O técnico português aparece a dobrar no pódio das maiores rescisões da história do futebol.

Em 2007, a sua etapa inicial no Chelsea chegou ao fim e Abramovich desembolsou 21 milhões de euros para prescindir do treinador que levou o clube ao bicampeonato. Uma década depois, os responsáveis do United deixaram que Mou realizasse poucas partidas na terceira época em Old Trafford, pagando ao treinador português 22 milhões e 900 mil euros.

Antonio Conte, apesar das mais recentes saídas a muito custo, continua no topo. Em 2018, o italiano saiu do Chelsea e os blues foram obrigados a desembolsar 30 milhões e 600 mil euros.

O membro mais recente do ranking das 10 rescisões mais caras da história é Ronald Koeman, que vai receber 11 milhões e 700 mil euros da direção do Barcelona.