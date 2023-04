"Quase tudo o que Mourinho diz acontece em campo, entende muito bem o futebol"

Elogios de Dybala, avançado da Roma, para o Special One. O argentino recorda o rasgado elogio que recebeu de Mourinho no final de um jogo entre Roma e Juventus, quando La Joya ainda representava os bianconeri.

Paulo Dybala está desde o início desta temporada em Roma e está muito satisfeito com o treinador que encontrou na capital, José Mourinho. A relação com o português é muito "direta e sincera", revela o jogador argentino, numa entrevista à Gazzetta dello Sport.

"José Mourinho tem uma imagem e um poder importantes por tudo o que representa no mundo do futebol. Antes de eu chegar a Roma, conversámos duas vezes e ele ligou-me quando eu ainda estava em Turim. É muito bom quando fala e quando quer 'entrar' na mente de alguém. Senti um sentimento especial com ele: é difícil no mundo do futebol encontrar alguém que diga as coisas de forma sincera. Tenho uma relação direta e sincera com ele, conversamos muito. Queremos o melhor para as pessoas", afirmou. "Ele fez história no futebol. É muito sincero e sabe preparar os jogos. Quase tudo o que diz acontece em campo. Entende muito bem o futebol, como é evidenciado pelo facto de ter vencido em quase todos os clubes que treinou", acrescentou o avançado, recordando depois a mudança para os giallorossi.

"Em janeiro de 2022, o Mourinho aproximou-se de mim num jogo entre Roma e Juventus e disse-me: 'És um fenómeno'. Foi a primeira coisa de que ele me lembrou quando, mais tarde, me ligou para falar sobre a transferência para a Roma. Nunca me tinha acontecido um treinador de outra equipa fazer tal coisa durante um jogo", apontou.

"Quando o Tiago Pinto [direto geral da Roma] nos contactou e surgiu essa hipótese [de rumar à Roma] vieram-me à cabeça coisas como filmes sobre Roma, a máscara do Gladiador... Não pude deixar de pensar nisso. Disse a mim mesmo: "Tenho de fazer alguma coisa nesta cidade'", lembrou ainda.