Quarto árbitro do Cremonese-Roma: "Não disse nada para ofender Mourinho"

Marco Serra, o quarto árbitro do Cremonese-Roma que expulsou Mourinho, deu uma entrevista em que diz que não ofendeu o treinador português.

Marco Serra, quarto árbitro do polémico Cremonese-Roma, em que José Mourinho foi expulso, falou, pela primeira vez, publicamente a respeito da confusão com o treinador português. O Special One acusa o juiz de o ter ofendido.

Em entrevista à televisão italiana "Italia 1" - foi revelado um excerto, mas a reportagem será divulgada por completo na noite desta terça-feira -, Marco Serra nega ter insultado Mourinho.

"Não disse nada que pudesse ofender Mourinho. Não disse essas palavras. Disse: "Estás a colocar o estádio contra ti. Vai para a área, vai para a área"", explicou o árbitro.

De recordar que Marco Serra está suspenso por tempo indeterminado enquanto a Federação Italiana de Futebol está a investigar o caso - foi aberto um inquérito.

Naquela partida da 24.ª jornada da Serie A, Mourinho foi expulso e, após o jogo, entrou no balneário dos árbitros, tendo proferido "expressões ofensivas".